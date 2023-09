Le Prime Pagine dei giornali di sabato 9 settembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 9 settembre 2023

9 SETTEMBRE 1993

MANI PULITE / Il megaparcheggio dei veleni. Scoppiano le polemiche per il cantiere bloccato da più di un mese sotto l’Amministrazione provinciale. Il direttore dei lavori: “È colpa di Comune, Inps e genio civile”. L’ingegner Delio Russo: “Ci stanno ostacolando ma lunedì riprenderanno a lavorare. Consegneremo l’opera in anticipo.” Corsa contro il tempo per la Giunta per non perdere i sei miliardi di finanziamento per la struttura di viale Mazzini.

In tribunale lo scontro sulla “Fiuggi”. Prima udienza mercoledì. La società “Fiuggi Sviluppo” chiede di annullare l’affidamento della commercializzazione alla società Garma.

EMERGENZA ACQUA / Maxi bollette da infarto. Dopo le proteste e la “grande sete” del sud pontino ecco “piovere” le richieste del Consorzio degli Aurunci. E c’è chi entro domani dovrà pagare due milioni. È il caso della famiglia Percoco, cinque persone per novanta metri quadrati, a Terracina. Confusione circa la “morosità”.

FORMIA / La sorgente Mazzoccolo a ritmo sincopato? Sgorgano le polemich.e A Formia si è arrivati al terzo giorno di occupazione del municipio: “Non ce ne andremo fino a che dai nostri rubinetti non tornerà ad uscire l’acqua”. Da Gaeta primi segnali di preoccupazione.

CALCIO / Gioventù bruciata. Tutti i trucchi dei dilettanti: come aggirare la novità dei tre under 18 in campo. I ragazzi del ’75? Stanno meglio in panchina. In genere solo un giovane va in gara, gli altri due giocano scampoli di partita. Pezzotti, tecnico del Rieti: “Non conosco allenatori che non vogliono giocare al meglio le loro carte”. .

