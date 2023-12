Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 1 dicembre 2023

Tanti assenti da una parte e dall’altra ma posta in palio altissima. Pioli si gioca il futuro dopo il ko in Champions, Di Francesco deve provare a cambiare rotta in trasferta. Tra i rossoneri esordio per il baby-difensore Simic. Ancora out capitan Mazzitelli. “Dobbiamo essere concreti come lo siamo in casa”, ha detto il tecnico giallazzurro