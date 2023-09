Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 1 settembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 1 settembre 2023

I TITOLI DEL

1 SETTEMBRE 1993

Tragedia della gelosia. Accoltella la moglie e poi li suicida con la stessa arma. Claudio e Filomena ormai da diversi anni abitavano a Roma. Erano di Fumone e Patrica, dove tornavano per fare visita ai parenti, come era successo proprio domenica scorsa.

FROSINONE / Intoppo e polemiche rallentano i lavori per i nuovi marciapiedi. Improvviso stop nei cantieri in centro. In Corso della Repubblica scontro con l’impresa per il costo d’impianto della fontana. Una perdita d’acqua che fa piovere nell’aula consiliare comporterà nuove opere e la chiusura di un bar storico.

CASSINO / Il Comune all’attacco per battere il caos del mercato il sabato. Dopo le proteste dei commercianti. È in corso un censimento per mettere ordine nella folla di ambulanti, diffidati dall’assessore di Commercio a pulire i rispettivi spazi. Decise severissime sanzioni contro i contravventori..

ALATRI / Tutte le scuole sono a rischio. Ultimatum dall’Usl, in forse l’inizio delle lezioni in città. Il responsabile del servizio d’igiene ha inviato una lettera al sindaco: se non verranno eseguiti alcuni lavori, non si apre.

