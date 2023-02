Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 10 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 10 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

10 FEBBRAIO 1993

ALATRI / La città nelle mani di Lucia. Per la prima volta una donna sindaco si Alatri. Che cosa farà? Quali paure e speranze? “Mi batterò perché la gente torni a credere in noi”. Io Comune è stato dichiarato fallito per 20 miliardi di debiti, la stessa maggioranza appare divisa da lotte di campanile.

FORMIA / Consiglio, dimissioni in massa. Quindici scanni sono rimasti vuoti. La città è di fatto senza una guida e non ci sono soluzioni. Intanto continuano gli accertamenti della Guardia di Finanza. Scambi di accuse al veleno, battibecchi, ingiurie. Due ore di dibattito non hanno portato a nulla. Alternativa chiede un processo politico “per chi ha portato la città allo sfascio”. Oggi la Dc decide.

FROSINONE / Nuovo tribunale nel caos. Il cantiere, fermo da mesi, è ancora chiuso per un contenzioso tra Comune e impresa. Il sindaco: “Intanto affideremo i lavori per gli impianti”. Le parti davanti ai giudici il primo marzo. Oggi a Roma l’ingegnere capo per l’approvazione della perizia di variante.

CASTROCIELO / Appalti nel mirino, atti sequestrati. Visita dei carabinieri negli uffici comunali. Aperta un’inchiesta giudiziaria sull’ampliamento del cimitero, sulle strade di campagna e sulla realizzazione della piscina.

