Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 12 agosto 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 12 agosto 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 12 agosto 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 1992]

Frosinone – Crisi, c’è ma non si vede Da ieri il Dc Michele Marini ha deciso di non appoggiare più la giunta del capoluogo. Il sindaco: “Sulle commissioni, solo un malinteso“. Gli amministratori minimizzando la mancata elezione dei sei presidenti degli organismi consiliari. Opposizioni divise. Scoppia la pace tra il primo cittadino e l’assessore Venturi dopo le polemiche.

Scandalo delle Tangenti / Sanna resta in carcere, presto il via ai confronti L’ex assessore repubblicano interrogato ieri. Duri i giudizi di Verdi e Pds sui coinvolti nell’inchiesta. Si invoca lo scioglimento del Consiglio comunale e il ricorso alle urne. “È l’unico modo per rendere un servizio alla comunità”.

Scuole, bloccati i lavori L’ex Santo Spirito chiede un aumento del tasso d’interesse, la Provincia: “È illegittimo“. Giovannini: “Adesso citeremo la banca in Tribunale“. Da piazza Gramsci l’ordine alle banche di fermare la. realizzazione dei quattro istituti a Cassino, Ferentino, Alatri e Ceccano. Il presidente Coratti ha avviato la ricerca per una nuova gara d’appalto per la concessione di un mutuo di 14 miliardi.

Alatri – Sciolto il Consiglio comunale, al lavoro il commissario nominato dal prefetto. Gestirà il Comune fino alle nuove elezioni. Italo D’Amore si è già insediato ed insieme al Segretario generale ha fatto il punto sulle scadenze più urgenti.

Pontecorvo – Il prefetto: «Il Consiglio va rifatto». Finita l’occupazione dell’Aula consiliare. I dissidenti Dc ed il sindaco Miceli soddisfatti per la soluzione ad una vicenda che andava avanti da settimane.