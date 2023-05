Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 12 maggio 2023

Dopo la promozione, scatta la rivoluzione in casa bianconera. Via l’allenatore, arriverà Campolo. “Volevo restare, non è stata una separazione consensuale”, ha detto Ciardi. Il presidente Palma svela: “Raffreddati i rapporti personali e poi serve un mister a tempo pieno. La Serie D è un’altra cosa”. Lasciano inoltre capitan Costantini e il bomber Corsetti