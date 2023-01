Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 13 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 13 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 13 gennaio 2023.

ACCADDE OGGI

13 GENNAIO 1993

SANITÀ / Cassino, per il nuovo ospedale la Regione Lazio dà via libera alla Usl. Costo dell’opera: cento miliardi. La comunicazione ufficiale non è ancora arrivata a causa di un ritardo delle Poste. La Usl cassinate potrà gestire tutto l’appalto della struttura. Il progetto esecutivo lo realizzerà la ditta Cresa di Roma.

CRISI EDILIZIA / “Comuni, datevi da fare”. Sindacati e imprenditori insieme lanciano l’allarme. Solo una decina i cantieri aperti in tutta la Ciociaria. Il responsabile dell’Ance, Iucci: “La responsabilità è degli enti locali che non attivano gli enti urbanistici”. La Fillea-Cgil: “Basta con le opere pubbliche incompiute, utilizziamo imprese locali”.

RIFIUTI / Ultimatum della Provincia. Il Consiglio dopo quattro ore non decide nulla e il presidente si arrabbia. Coratti: “Ora basta, venerdì la scelta delle discariche”. Saranno scelte le cave abbandonate, ma i Verdi non sembrano d’accordo e criticano il comportamento del loro rappresentante, Alessandro Crescenzi. La maggioranza rischia di saltare.

Addio al “re di Trevi”. Da vent’anni primo cittadino del paese. Molti gli “devono” tanti favori ma altri si sentono perseguitati dalle sue prepotenze. In Municipio non ha mai distribuito le deleghe ai suoi assessori ma preferiva fare tutto da solo. Molti abusi edilizi.

MOF / Fondi, non è tutto perduto. Positivo l’incontro con il ministro Guarino: lunedì la decisione sui finanziamenti. Serve una relazione aggiuntiva per ottenere i miliardi. Sembra risolto il problema dei terreni per l’ampliamento del mercato ortofrutticolo. Le altre richieste del ministero.

SCUOLA / Veroli, chiusa l’elementare per lesioni sui muri. Dopo un attento sopralluogo dei Vigili del fuoco. Il Comune aveva dichiarato l’agibilità dell’edificio delle elementari, ma i genitori dei 500 allievi non si sono fidati.

CALCIO / Rieti, vietato sbagliare. Dopo la disfatta di “Ostia”, congelati i rimborsi-spese ad allenatore e giocatori. C’è il Valmontone, Berrettini rischia. Nel recupero di campionato il tecnico, oggetto di critiche spietate, è sotto esame. Papalia, a Milano per un delicato intervento chirurgico, segue via telefono l’evolversi della situazione.