Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 14 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 14 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 14 ottobre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

PICO / Scontro in curva, muore centauro. La Fiat Uno di Lucio Valentini di Balsorano è finita sulla Honda 600 del giovane. Alessandro Macerani, 24 anni di Ceprano, stava per laurearsi in Ingegneria.

SORA / Discarica quasi colma, la Regione nicchia. Operai preoccupati.

FROSINONE / I titolari degli immobili al Comune: “Affitti meno cari? Trattiamo”. Recupero del centro storico.

CASTELLIRI / Cacciatore colpito da una scarica di pallini. Centrato ai glutei: operato a Sora.

FROSINONE / Bloccato dopo un inseguimento. Viaggiava su un’auto con targhe rubate.

CECCANO / Trasferito in riabilitazione il meccanico avvelenato dai funghi

CINEMA / De Bonis: “Il mio film, doppio successo”. La prima al Nestor di Frosinone. Il regista ciociaro: “Nei prossimi giorni sarò ospite di Maurizio Costanzo”.