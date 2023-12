Per l’Accademia di sviluppo web, creata da Kromin e Seeweb a Frosinone, è stato selezionato un quinto dei candidati. E alla fine ne è stato assunto un quinto. La terza edizione dimostra il successo della formazione gratuita in casa. Ha sinora portato a dodici assunzioni: «Giovani non più costretti a spostarsi verso le grandi città per un lavoro stimolante».