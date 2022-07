Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 15 luglio 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 15 luglio 2022 luglio 2022

[ACCADDE OGGI – 1992] PROVINCIA / Eletto dopo sette ore Alle 3 e 15 di ieri mattina il socialista Mario Coratti acclamato presidente. Maratona oratoria degli undici consiglieri della Dc. “Non ce l’ho coni colleghi democristiani – dice il neo-presidente – Speriamo che passata la loro comprensibile irritazione cogliamo collaborare per costruire e non tentare di bloccare tutto. La beffa delle Lauree brevi Dopo i proclami preelettorali, il capoluogo resta a piedi. Partono invece Cassino e Sora. Il rettore Rossi: “Forse l’anno prossimo, ma una sola”. A Frosinone il Consorzio universitario tra Comune, Provincia e Camera di Commercio è fallito prima di nascere. Il sindaco Valle, in forte imbarazzo, dà la colpa alle crisi politiche che avrebbero bloccato ogni iniziativa in corso. AQUINO / La Corte dei Conti indaga sui bilanci della giunta Tomassi Una denuncia di due consiglieri. Secondo l’esposto presentato da Americo Perna e Oreste Della Posta, nell’84 e nell’85 l’amministrazione avrebbe liquidato alcune fatture per acquisti e lavori senza le necessarie delibere.