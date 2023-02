Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 17 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 17 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

17 FEBBRAIO 1993

FORMIA / “Processate Michele Forte”. Per i locali affittati alla Cisl il magistrato chiede il rinvio a giudizio per la giunta in carica nell’88. E nelle trattative per la maggioranza grande rifiuto della sinistra Dc. Chiesto il processo anche per 4 assessori e 3 funzionari del Comune. L’inchiesta partita dalla denuncia di Dalmazio.

TREVI NEL LAZIO / Il pm: D’Ottavi è innocente Chiesta l’archiviazione del fascicolo riguardante il sindaco, accusato di concussione. Sott’inchiesta, ora, il commerciante che fece la denuncia. Il primo cittadino: “I soldi che ho preso dei vecchi crediti che il negoziante mi doveva, come indicato in un contratto“. Il denunciate, ora indagato per calunnia, sentito dal giudice, ha detto: “Non ricordavo di quell’accordo“.

FROSINONE / La discoteca ringrazia. Dubbi e perplessità sulle continue licenze provvisorie che consentono l’apertura del “Marajà”. Il sindaco: “Ora basta, non firmò più alcun permesso”. Sandro Lunghi: “D’ora in poi il locale aprirà solo se in regola. Non voglio essere accusato di favorire o penalizzare nessuno”. La pratica di condono godrà di una corsia preferenziale, in barba alle seimila richieste che giacciono da sei anni in Comune.

ALATRI / Licenze commerciali, nuove indagini. L’inchiesta sui negozi senza destinazione d’uso. Tuttavia la documentazione relativa alle autorizzazioni concesse tra 1987 e 1991 è stata inviata dai carabinieri alla Procura.

FROSINONE / L’assessore Ruggiero: “Basta con le polemiche, tra sei mesi i lavori”. Eliminazione dei passaggi a livello allo Scalo. Vertice tra Comune e Ferrovie. Sbloccata la questione degli espropri. Il Consiglio dovrà approvare la necessaria variante al Piano regolatore che dovrà ottenere il “via libera” dalla Regione.

FONDI / Tensione al mercato. Mof, alle incertezze sui finanziamenti si aggiungo quelle sul futuro dei corrieri. Antonio Pannozzo: “La giunta fondana e quella romana sono in crisi. Temiamo che non ci sia il tempo per un accordo”.

