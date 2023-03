Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 17 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 17 marzo 2023

ACCADE OGGI

17 MARZO 1993

Il Consorzio trasporti vuole 22 miliardi, la Provincia: “È follia”. Scontro per i debiti contratti dall’Acotral. Il segretario generale ha disposto l’azione legale contro le richieste. “Le spese non sono documentate – dice l’altro dirigente – né possiamo prenderci le conseguenze di una gestione dissennata”.

FIUGGI / Il sindaco Celani interrogato dal Csm per un’ora e mezza. Lo scontro tra Comune ed Ente Fiuggi. Il primo cittadino, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ha riferito alla Prima commissione del Consiglio superiore le proteste della città per riconferma di Ciarrapico a custode delle Terme.

Inquinamento nel Golfo: i Comuni rischiano di perdere i finanziamenti Inadempienti Formia, Gaeta e Minturno. Nessuno dei tre enti ha ancora predisposto i piani per contenere i fenomeni negativi in campo acustico ed atmosferico. Intervento della Lega Ambiente anche per il contenimento del traffico.

LATINA / Le “rughe” della discarica. Un esposto del comitato tutela ambientale dei borghi segnala la presenza di grosse crepe. E i detriti interrati incombono anche sul fiume Astura. Problemi per i “vasconi” dell’ex area del Comune di Latina: qui era programmato un importante intervento di bonifica.

FROSINONE / Il detenuto diventa attore. Sono in arrivo fondi per il recupero dei carcerati. Organizzati corsi di teatri e musica. E a Paliano una coop di carcerati cura il verde della città. L’ostacolo maggiore, per il reinserimento nella società, resta la diffidenza dei ciociari. Solo una decina le offerte di lavoro dall’esterno. La sociologa: “Grande l’interesse per le attività finora svolte”.

