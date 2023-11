Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 17 novembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 17 novembre 2023

17 NOVEMBRE 1993

FROSINONE / Super ufficio per le tasse. Inizierà dalla Ciociaria la riforma dell’amministrazione finanziaria nel Lazio. Le novità. Cinquecento miliardi le imposte pagate in Provincia. Entro aprile nascerà la Direzione Provinciale delle Entrate, che assorbirà le Imposte dirette, l’Iva e il Registro, che spariranno. Ma c’è il problema della sede per la nuova struttura. Achille Pagliuca che la dirigerà chiede la collaborazione del Comune.

ISOLA LIRI / Caccia grossa agli indecisi. Domenica undicimila elettori verranno chiamati alle urne per rinnovate il consiglio comunale. Per la poltrona di sindaco duro confronto tra quattro candidati. In lizza Lucio Marziale, Bruno Magliocchetti, Giuseppe Serapiglia e Vittorio Sperduti. Non ci sarà il ballottaggio.

Il bilancio non passa, Alatri torna alle urne. Dopo otto ore di scontro, le minoranze vanno via e il Consiglio è sciolto. Ora il prefetto nominerà un commissario che gestirà le sorti della città fino alla prossima primavera quando i cittadini saranno chiamati di nuovo al voto e il paese rivivrà le sfide di un anno fa.

Violenza sui bambini e sulle donne: in quattro dal giudice. Imputati tre pensionati e un commerciante. Udienze dedicate quasi esclusivamente agli abusi sessuali, questa mattina, dinanzi al gip del capoluogo. I fatti si sono svolti quest’anno a Veroli, Alatri, Ferentino e nelle campagne di Serrone.

CALCIO / Chiamateci aquile. Resurrezione di un club: i ciociari sono secondi dopo nove prestazioni utili di fila. I canarini del Frosinone volano alto: l’obiettivo è la C2. L’allenatore Vescovi: “Alla promozione ci crediamo eccome, abbiamo i mezzi per riagguantare la leader Giulianova”. Il presidente Conti: “Pensavamo a un campionato dignitoso, poi il vento è girato”. La soddisfazione del sorpasso sul Latina.

