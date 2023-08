Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 18 agosto 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 18 agosto 2023

I TITOLI DEL

18 AGOSTO 1993

ISTAT / Furti record in Ciociaria. Crescono a dismisura i topi d’auto e gli specialisti d’appartamento. Il capoluogo “isola felice”. Nel giro di due anni registrato un aumento del 25 per cento. Il vice questore, dottor Bochicchio: “A ripulire le case sono sopratutto gli extracomunitari non regolarizzati e gli zingari che vengono da fuori. I tossicodipendente preferiscono piccoli colpi sulle autovetture”.

Nessun neurologo in ospedale: visite sospese per le ferire dei medici. Inchiesta all’Umberto primo. Il disservizio venuto alla luce dopo una “trasferta” a vuoto di due detenuti per un consulto specialistico. Indaga la Mobile.

ALATRI / Contestato il commissario Dc, si sfiora la rissa. I democristiani bocciano l’ipotesi dell’onorevole Lino Diana. Sfuma l’accordo a sei che doveva rappresentare una delle ultime soluzioni per evitare l’arrivo del commissario prefettizio e le elezioni anticipate. Poche, ormai, le possibilità di trovare un’intesa.

TORRE CAJETANI / Il sindaco non demorde: “Rivoglio la pantera per la gente di Torre”. Formale richiesta a Forestale e Prefettura. Intanto il felino, catturato tra Fiuggi e Torre Cajetani dieci giorni fa, ha superato i primi momenti di smarrimento dopo essere stato trasferito in uno zoo privato di Aprilia. Ieri sera premiati gli esperti.

