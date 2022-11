Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 18 novembre 2022

Trascinatore della capolista ciociara, il centrocampista è tornato protagonista pure in Nazionale: dopo 4 anni di assenza ha giocato, segnato e vinto contro il Messico. Il suo rilancio grazie anche a Grosso che lo ha rigenerato. Marcus è in scadenza a giugno: “Il mio futuro? Di sicuro non rientrerò in Patria”