Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 19 agosto 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 19 agosto 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

Quattro anni, muore schiacciato. Con il padre era partito da Pontecorvo per andare alla stazione di Roccasecca ad aspettare un parente. Bimbo sbalzato dalla macchina del papà finito fuori strada. Nell’incidente è rimasto illeso il genitore tornato in Ciociaria per le vacanze.

FROSINONE / Centro e Scalo: riaprono i cantieri. I progetti dell’assessore Franco Celani.

GLI APPUNTAMENTI IN CIOCIARIA / Aldo Giuffrè in scena a Fiuggi Ad Arpino sin dalle 9 si potranno visitare, gratis, i musei. A Trevi recital di Amedeo Di Sora e ad Alatri mostra di Francesco Messina.