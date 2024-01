Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 19 gennaio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 19 gennaio 2024

19 GENNAIO 1994

Anziani, servizi per pochi. Una radiografia dell’assistenza in Ciociaria degli studenti dell’istituto per i Servizi sociali. Solo nel capoluogo si assicurano prestazioni adeguate. A Cassino, Isola e Sora so fa qualcosa, ma è poco. L’unica soluzione è che i Comuni si consorzino e lavorino insieme.

CASSINO / L’ospedale aspetta ancora la Tac. Malsanità, fioriscono comitati di medici e cittadini. Intanto gli utenti che devono sottoporsi agli esami sono costretti a rivolgersi alle strutture private anticipando i soldi.

GIUDIZIARIA / Piano regolatore ad Arpino. Imputati non informati: slitta il processo all’ex Giunta

CALCIO / La matematica dei sogni. La squadra ciociara vince e convince: ora è a due punti dalla capolista Turris, prossima avversaria, ma il suo tecnico vuole di più. Di Pucchio e la regola dei tre punti: “Il Sora migliorerà ancora”. Il trainer: “Possiamo incrementare il punteggio. La Coppa Italia? Se perdiamo siamo comunque tra le più grandi della C. La promozione? Importanti la voglia di affermarsi”..

