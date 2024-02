Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 2 febbraio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 2 febbraio 2024

2 FEBBRAIO 1994

CASSINO / Acqua a rischio, si indaga. Si muove il Comune per il caso di cinquanta famiglie che lamenterebbero malori. Il vice sindaco: “Subito controlli all’acquedotto”. Dopo la morte di alcuni capi di bestiame vicino le vasche di decantazione, collegate all’impianto, interviene la Procura.

SORA / Comune in bolletta, carnevale in forse. A rischio una delle sfilate più seguite del Lazio. Pignoramenti di sei miliardi per vertenze con privati. Si organizzano collette..

FONDI / Gran rifiuto per il Mof: il Comune non entra nella società di gestione. I consiglieri uniti: “Non ha senso che i soldi pubblici vengano gestito da una minoranza di privati”. Provocato l’assessore Faiola: “Senza una nuova rete viaria i finanziamenti non servono a nulla”.

LATINA / Dietro l’usura l’ombra della camorra. Per i carabinieri “Pupo” non gestiva da solo il giro. Gli inquirenti si attendono risultati dall’interrogatorio degli imprenditori finanziari dei titoli per tre miliardi sequestrati.

