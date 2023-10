Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 20 ottobre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 20 ottobre 2023

20 OTTOBRE 1993

FROSINONE / Il sindaco piega la testa. Il governo della città sembra giunto capolinea, stremato dagli scontri intestini. “Se il partito deciderà di aprire la crisi, il obbediró”. Intervista al primo cittadino che rifiuta di commentare la violentissima campagna scatenata contro l’assessore all’Urbanistica.

Presunte tangenti all’Asi per nuove industrie: chieste sei dure condanne. La sentenza è prevista per domani. Ieri, in aula, due testimoni hanno riferito di essere stati indotti a fare false affermazioni poiché pressati dal giudice istruttore. Ora dovranno rispondere di falsa testimonianza e calunnia al magistrato..

FONDI / Il primario assenteista. Blitz della polizia in ospedale: denunciato Fulvio Gaudino, capo di Radiologia. Risultava al lavoro, ma esercitava in clinica a Formia. Truffa aggravata anche per Rocco Addessi e Antonietta D’Ettore: i due tecnici pensavano a timbrare il cartellino.

LATINA / Università, finalmente laurea breve, a novembre parte Ingegneria ambientale. Il corso aperto a 40 studenti. Sarà possibile iscriversi solo fino al cinque, le prove di ammissione fissate per il nove. Poi entro la metà del mese saranno resi noti i risultati. Attivati sia il primo che il secondo anno.

