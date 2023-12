Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 22 dicembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 22 dicembre 2023

22 DICEMBRE 1993

FROSINONE / Tangenti, prime ammissioni. Ben cinque degli otto imputati hanno chiesto di patteggiare la pena. I giudici del tribunale del capoluogo decideranno il 16 febbraio. Marsinano chiede una condanna più mite per aver collaborato.

VEROLI / Il prete batte ancora cassa. Don Matteo non rinuncia alla causa contro il Comitato Dc e pretende i 20 milioni. Ma gli organizzatori dicono: “Da noi non avrà una lira”. Ora i soldi sono stati affidati al vescovo Angelo Cella: saranno destinati alla realizzazione di una struttura di utilità sociale.

Diciotto ex amministratori di Fontana Liri assolti dall’accusa di abuso d’ufficio

LATINA / Un arsenale “pirotecnico”. Sequestrati altri duecento chili di “botti”. In manette un commerciante di Borgo Sabotino. Duecentomila lire per un petardo, la crisi sembra lontana. Teneva il materiale tra giocattoli e casalinghi. Un appello per bloccare una tradizione inutile e pericolosa.

