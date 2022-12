Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 23 dicembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 23 dicembre 2022

Leggere per sapere e capire.

ACCADDE OGGI 1991

SORA / La bocciatura di Lirinia indigna i socialisti. Accuse ai politici sorani

BOVILLE / Consumato il golpe contro la giunta Milani. Greci nuovo sindaco.

GAETA / Metropolitana in consiglio. Crisi scongiurata. “Passa” la proposta per il tratto ferroviario. Contrasti appianati in casa Dc. I primi piani finanziari.

FROSINONE / Anche giocando si può diventare imprenditori. Un’iniziativa del gruppo giovani dell’Unione Industriali frusinate. A giorni il varo del “Progetto Evoluzione” per la diffusione della cultura d’impresa. Verrà simulata la gestione di un’azienda. Per la Ciociaria gareggerà l’Itc “Baronio” di Sora.

AQUINO / Ancora nessuna traccia dell’omicida. Oggi i funerali di Mina Di Vizio, la giovane vittima.