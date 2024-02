Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 23 febbraio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 23 febbraio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Policarpo. San Policarpo, martire il 23 febbraio del 155 all’età di 86 anni, è annoverato fra i Padri apostolici, gli autori cristiani vissuti fra il I e il II secolo che hanno avuto stretti legami con gli apostoli. Discepolo di Giovanni, poi vescovo di Smirne, si distingue come pastore amorevole e autorevole. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 22 FEBBRAIO 1994

SORA / Sindaco e assessori, fuori i soldi. La ditta Facchini vuole cinque miliardi e 200 milioni. L’ufficiale giudiziario ha ieri consegnato la citazione In giudizio agli amministratori per una causa iniziata 20 anni fa.

CECCANO / Il Comune batte cassa e inizia la caccia agli evasori. I vigili hanno iniziato accertamenti su 400 cittadini che, da un controllo incrociato, pare non paghino la tassa sui rifiuti.

CASSINO / Commercio, venti di guerra. La Confesercenti presenta una denuncia alla magistratura contro il Comune. Caterino Marrone: «Siano puniti tutti i responsabili». L’assessore comunale Mario Costa difende l’operato dell’Amministrazione, respinge le accuse e sottolinea come la città non possa attendere i tempi lunghi per il varo del piano di settore.

FORMIA / Commissione d’inchiesta del Comune sull’attività della Geseco. Lo ha deciso il Consiglio comunale. Sotto osservazione anche la convenzione con la ditta Frangiosa per i trasporti funebri. I servizi potrebbero essere revocati. Sulla riscossione dei tributi per le affissioni il sindaco vuole chiarezza.

Amanti condannati: nascosero all’Anagrafe la nascita di un figlio. Sedici mesi per soppressione di stato civile. Lei di Frosinone e lui di Torrice non registrarono, in Comune, il piccolo nato nel 1988 da una loro relazione “segreta”. Ieri mattina il processo.

