Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 23 giugno 2023

23 GIUGNO 1993

Un binario nato morto. Scandalo da tre miliardi (sperperati), che chiama in causa il Consorzio industriale Asi. Doveva collegare la stazione con le imprese della zona. Pezzi divelti, seppelliti sotto la terra, con muri di fabbriche a ridosso della ferrovia. Altre centinaia di milioni di lire in arrivo.

RIFIUTI / Italia Nostra: “Troppe discariche non attrezzate”. Allarme Inquinamento: disastro ambientale. L’associazione ecologista ha inviato lettere al prefetto, alla Procura della Repubblica, al sindaco e alla Usl. “Tanti depositi provvisori – dice Angelo Spallino – porteranno all’emergenza sanitaria”.

FROSINONE / Lirinia, nuovo referendum. Sta per partire la raccolta di firme per far nascere la città intercomunale della Ciociaria. I sindaci di Sora e Isola Liri non sono d’accordo. Il senatore Magliocchetti: “Saranno i cittadini a decidere. Del resto non possiamo farci sfuggire una grande occasione”.

