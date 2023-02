Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 24 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 24 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

24 FEBBRAIO 1993

*

RIFIUTI / Ecco le discariche ed è rivolta. Il Consiglio provinciale ha individuato quattro zone dove realizzare cinque impianti di smaltimento. A Cervaro si dimettono gli assessori, a Cassino pronti alla lotta. Il consigliere regionale della Dc, Giuseppe Gentile, ha presentato un’interrogazione al presidente Pasetto per protestare contro la localizzazione di quattro “immondezzai” su cinque nel sud ciociaro.

FROSINONE / Tre sottopassaggio sulla Monti Lepini. Accordo in extremis ieri mattina tra Comune e Anas. Per alleggerire il traffico sull’importantissima arteria deciso un primo intervento in attesa di una strada parallela.

PROVINCIA / Il Pri chiede l’azzeramento Intanto il segretario dell’Edera Alberto Cocchi si è dimesso.

FORMIA / “Consiglio da annullare”. Ricorso al Coreco delle opposizioni: i dimissionari non avevano diritto al voto. Lamentata anche l’irregolarità di alcune procedure. Il neo-sindaco Maurizio Costa lancia un appello per sostenere la Giunta in questo difficile momento della vita della città.

INDUSTRIA / L’agricoltura perde spazio. Secondo i dati Istat la superficie coltivata si è ridotta di un sesto. De Concilio: “No a nuove fabbriche, si usino le vuote”. Fortissimo il calo delle colture vitivinicole: in venti anni si è passati da ventiquattromila ettari ad appena novemila.

Disponibili sei miliardi per combattere l’inquinamento nelle città. Stanziati dalla Regione per la Ciociaria. Trasporto pubblico, carburanti depurata e autobus con trazione elettrica: questi i settori di intervento. Per spiegare meglio le novità questa mattina si terrà un vertice con i sindaci alla Provincia.

*

