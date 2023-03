Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 24 marzo 2023

Allarme tasse nel Lazio. Rischia di saltare il fondo Taglia Tasse creato da Zingaretti. In Commissione oggi Cgil ha evidenziato che ci sarebbe un aumento di 400 euro a testa per le fasce più povere. C’è tempo fino al 31 marzo per una soluzione. L’assessore Righini chiede un incontro con il Governo