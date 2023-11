Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 24 novembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 24 novembre 2023

I TITOLI DEL

24 NOVEMBRE 1993

LATINA / Dc: alleanza svendesi. Dopo il “knock out” delle urne lo scudocrociato tenta di rialzarsi. Tutte le poltrone per chi appoggerà Rubino? Per vincere il ballottaggio il Partito, uscito più che dimezzato dalle urne, avvia frenetiche trattative per nuovi supporter. Sandro Bartolomeo (sinistra) strizza l’occhio a destra e dice: “Il Msi ha svolto una battaglia coerente contro io malgoverno”.

CISTERNA / In manette i “gemelli” custodi della coca arrivata dal Sudamerica. Collegamenti con la camorra. Gaetano e Pietro, 28 e 25 anni, erano inseparabili: sono stati arrestati dagli agenti della Criminalpol Lazio nell’ambito della maxioperazione “Tridente” contro i narcotrafficanti.

FORMIA / I consiglieri del “dopo terremoto”. Carta il più gettonato, mentre le donne contano di più.

CALCIO-FROSINONE / Il balletto di Barletta. Secondo turno in trasferta per i ciociari che ritrovano l’ex canarino Mari alla guida dei pugliesi. Quattro titolari fuori: Di Pucchio cambia il Sora in Coppa Italia. Il tecnico: “Non snobbo la partita”. A riposo Coraggio, Promutico, Bencivenga e uno fra Luiso e Fecarotta sostituiti da Guidi, Ronchetti, Giannichedda e Castellone. Avversari in momento no..

