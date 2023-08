Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 25 agosto 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 25 agosto 2023

25 AGOSTO 1993

CIOCIARIA EMERGENZA IDRICA / Acqua, un tesoro snobbato. Vertice interlocutorio sindaci-Consorzio Aurunci. Accuse sul mancato utilizzo delle ricche falde acquifere. Il geologo Alberto Leoni: “Eppure con una spesa minima i rubinetti a secco di questo periodo sarebbero solo un ricordo”.

CASSINO / Cimitero, nuovo stop della Sovrintendenza alle opere di restauro. Le due chiesette sono dell’Abbazia. Il vincolo scoperto grazie ad alcune famiglie che avevano protestato su come si stavano effettuando i lavori per il rifacimento delle cappelle, ormai fatiscenti, dove sono sepolti illustri personaggi.

Il Siulp: “Troppi agenti negli uffici”. Il sindacato di polizia denuncia: “Soppressi alcuni servizi”. Sollecitata l’istituzione di un presidio della Polfer presso la stazione ferroviaria del capoluogo per tutelare i viaggiatori.

ALATRI / Ora la Dc prepara una nuova Giunta. Nuovo colpo di scena per evitare le elezioni. Il partito scudocrociato appare di nuovo unito e deciso ad escludere le liste civiche. L’organigramma va presentato oggi.

FORMIA / Nuova area artigianale: c’è il rischio di speculazione edilizie. Non piace la scelta di Mamurrano. È necessario verificare attentamente, dice il Pds, i progetti e la serietà degli imprenditori per evitare spiacevoli sorprese. Anche il Msi è contrario a cementificare un’area destinata all’agricoltura.

CALCIO / Gli angeli del calendario. La nuova C2: tre punti per la vittoria, si comincia il 12 settembre, derby laziale il 24 settembre. Sibilia e Di Puccio sono serafici: “Non ci interessa più di tanto”. Qualche preoccupazione in casa formiana per il nuovo punteggio legato al successo: “È se facessimo tanti pareggi come l’anno scorso?”. Il tecnico ciociaro: “La partenza non è delle più agevoli”..

Le prime pagine dei quotidiani pubblicati nelle edicole del Lazio venerdì 25 agosto 2023.