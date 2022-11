Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 25 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 25 novembre 2022

[ACCADDE OGGI – 2002]

FIAT / Crisi, oggi Fassino ai cancelli. Domani sciopero di 8 ore e corteo a Roma. Il 2 dicembre parte la cassa integrazione per un anno. Il segretario dei Ds incontrerà i sindaci della zona per esaminare la vertenza. Intanto il governo chiederà alla casa automobilistica un nuovo piano industriale che non prevede licenziamenti e mobilità.

FROSINONE / Urbanistica, slitta il Consiglio e il Polo va in ordine sparso. Oggi vertice dei capigruppo. An e Forza Italia aperte al dialogo, l’Udc pronta alle barricate.

FROSINONE / Congresso Udc, Michele Mele eletto segretario provinciale

FROSINONE / Scabbia al reparto ‘Dialisi’, tremano pazienti ed infermieri