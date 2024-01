Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 26 gennaio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 26 gennaio 2024

I TITOLI DEL

26 GENNAIO 1994

FROSINONE / Marciapiedi, si raddoppia. Nuovi cantieri a via Verdi e viale America Latina, mentre tutto è fermo in via Roma. Una variante fa lievitare i costi di mezzo miliardo. Per il completamento dell’Alberata si attende il parere favorevole del consiglio comunale in programma l’11 febbraio.

APRILIA / Made in Italy africano. I somali lasciano il Pergolesi, si dedicheranno all’agricoltura ed all’artigianato. Pace con Dacia Valent che cura il loro reinserimento. Oltre ad avere alloggi decorosi, gli extracomunitari saranno impiegati in una coop agricola ed in una fabbrica di vestiti.

FORMIA / Nuovi spazi per la città, la giunta ha deciso: “sfratto” per la Uls Lt6 Sarà acquisita l’area ex Di Donato. Stesso provvedimento per l’ex Gil. Ne beneficeranno i quartieri di Castellone e Santojanni che godranno di spazi verdi e servizi. Polemiche per il rinnovo delle commissioni, la Dc lascia l’aula.

Maxi inchiesta sull’usura: i carabinieri indagano sui nomadi in Ciociaria. Anche un cassinate nell’elenco dei denunciati. Nuovi sviluppi nel’indagine avviata a Venafro e che coinvolge la provincia di Frosinone. Secondo gli investigatori, il tasso d’interesse applicato raggiungeva anche il cinquanta per cento mensile.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 26 gennaio 2024.