Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 27 ottobre 2023

I TITOLI DEL

27 OTTOBRE 1993

FROSINONE / “Sergio viveva nel terrore”. Ancora senza nome l’assassino dell’ex operaio dell’Agusta. La sorella della vittima: “Da tempo subivamo dispetti”. Anche ieri sentiti diversi testimoni. Si attendono importanti novità dall’esito delle prove balistiche eseguite su 10 fucili.

Tangentopoli, domani il primo processo: sei imputati alla sbarra. Le bustarelle pagate da Funari ai politici. In aula l’ex sindaco Giuseppe Marsinano da cui prese avvio l’era di “mani pulite” nel capoluogo. Dopo essere stato arrestato decise di collaborare con la giustizia riempiendo 650 pagine di verbali.

Una valanga di protesti. Crescono i debiti nei confronti delle banche, nei primi sei mesi 65 miliardi di sofferenze. Il banchiere Zeppieri: “Scontiamo gli effetti della crisi”. Cinquanta miliardi in cambiali non pagate, duemila e duecento gli assegni risultati scoperti da gennaio a giugno di quest’anno.

CASSINO / Tre piscine diventano due ma verranno a costare oltre un miliardo in più. Ferma un’opera appaltata nell’88. Eseguiti lavori non previsti nel progetto iniziale, ora per completare la struttura occorre approvare alcune varianti, ma da due anni nessuno in Comune si è curato di trovare una soluzione.

Dal Sud pontino un aiuto alla Bosnia. Una pattuglia di cinque volontari si trova nell’ex Jugoslavia. Encomiabile gara di solidarietà tra la popolazione per reperire medicinali e vestiario. Ospitati studenti e famiglie di profughi..

