Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 28 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 28 aprile 2023

ACCADE OGGI

28 APRILE 1993

FROSINONE / Lo Smog resta, Comune indifferente. Vincono i cittadini che non vogliono lasciare le macchine: l’ordinanza di blocco del traffico non verrà rinnovata. Dopo lo stop parziale alle auto l’inquinamento è tornato a livelli d’allarme. Imbarazzato l’assessore dei Verdi: “Aspettiamo nuove rilevazioni”.

FROSINONE / Riabilitazione: SOS degli insegnanti. I professori: “Quattrocento bambini vengono assistiti a singhiozzo e le patologie non regrediscono”. La Asl: “Siamo in emergenza, non c’è personale sufficiente per il servizio”. In crescita malattie e ritardi mentali nei minori, calano invece i casi con problemi motori.

CECCANO / Il sindaco: “La Asl assicura che l’ospedale sarà potenziato”. Un’intera ala è inutilizzata. Intanto il reparto di Medicina scoppia: malati nei corridoi.

FERENTINO / Ulivo spaccato, riunione-fiume nella notte. Vertice della coalizione del centrosinistra, il candidato incassa il si di nove liste, di cui tre civiche. All’incontro ha partecipato anche Rifondazione Comunista che comunque correrà alle elezioni con una propria lista.

Energia pulita dagli scarti agricoli Il Comune venderà la corrente prodotta all’Enel. L’architetto Vinciguerra: “Previsti 40-50 posti di lavoro”. A Ripi un impianto che sfrutterà la biomasse: sarà il terzo in Italia.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 28 aprile 2023.