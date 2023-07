Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 28 luglio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 28 luglio 2023

ACCADE OGGI

28 LUGLIO 1993

FIUGGI / Una battuta a vuoto. Troppi curiosi e coperte in cerca di intimità: a monte il lavoro degli esperti. Il felino azzanna la carcassa di un montone e fugge. Piazzata, intanto, l’esca sulla cima di una collinetta che sovrasta la località “Fontanelle”. L’altra notte tre avvistamenti da parte degli agenti del commissariato L’intera zona sorvolata da alcuni deltaplani.

FIUGGI / Chi venderà l’acqua? Oggi il nome. Entro oggi l’azienda speciale farà la sua scelta. È ripresa la produzione nello stabilimento di imbottigliamento

mentre è terminato lo sciopero della fame degli ex contrattisti.

FROSINONE / Via libera dal Consiglio per quattordici appartamenti in via Selva Polledrara. Polemica astensione di Ruggiero. Perplesso l’assessore all’Urbanistica: “Prima di girare, bisognava apportare una variante al piano: adesso si rischia che la Regione blocchi i finanziamenti”. In discussione anche il caso “Torretta”.

Cinquanta miliardi dalla Cee per il rilancio delle piccole imprese. Interventi per le aree a declino industriale. Le richieste andranno presentate entro il prossimo dicembre. Esplode la polemica sulla qualità delle fabbriche ciociare tra Filas e Federlazio che ribatte duramente alle accuse di arretratezza.

