Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 29 dicembre 2023

29 DICEMBRE 1993

DROGA / In cento tornano a vivere. Cosa si fa (e con quali risultati) nelle quattro comunità terapeutiche della Ciociaria. Ma in tutta la Provincia i tossicodipendenti sono 15mila. Quasi raddoppiate le morti per overdose rispetto al 1992. Gli esperti: “Poca collaborazione tra le istituzioni”.

GUARCINO / I carabinieri sulle tracce di altri quattro spacciatori di cocaina. Restano in carcere i sette arrestati. Il magistrato ha interrogato di nuovo i due accusati di smerciare la droga che proviene dagli Stati Uniti. Sotto torchio il presunto “corriere” d’Oltreoceano.

SCAURI / Una denunciato dei Verdi: lavori abusivi nel parco di Gianola

FONDI / Una scalinata nuova per S.Maria in piazza, vanno a ruba i vecchi scalini.

