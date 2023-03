Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 3 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 3 marzo 2023

ACCADDE OGGI

3 MARZO 1993

LEGGE ANTI-INQUINAMENTO / Ultimatum ai Comuni. Mancano soltanto 17 giorni alla scadenza prevista per presentare i progetti: rischiano di restare inutilizzati 270 miliardi stanziati dalla Regione. L’assessore ai Trasporti Giuseppe Paliotta ha convocato 44 sindaci e i presidente delle Province: perduti oltre due mesi di tempo. Tra gli interventi prioritari sollecita la riorganizzazione del traffico nei centri urbani. La suddivisione dei finanziamenti.

Licenze edilizie bloccate. Il nuovo codice della strada impone nuove norme che stanno frenando lo sviluppo urbanistico. I sindaci: “Anche i piani regolatori sono a rischio”. Sotto accusa, in particolare, gli articoli che prevedono una distanza minima di dieci metri dalla strada per poter costruire. Domenico Merfi: “Le nuove disposizioni ci costringono a revocare anche le concessioni rilasciate fino a tre mesi fa”.

FORMIA / Il Pri sconfessa Buco: “Se va in Giunta sarà fuori dal partito”. Nuovi strali sulla strada della Dc. Il direttivo provinciale ha già commissariato la sezione locale dell’Edera. La delegazione democristiana attende lumi da Roma, mentre il Msi insiste sugli “Affitti facili” concessi dal Comune.

LATINA / Caso Rizzo, pozzo senza fondo. Nuovi dettagli sull’assunzione della nipote del segretario generale. In Comune il clima è sempre più teso. E il vice-segretario scrive al prefetto rinunciando all’incarico. Lettere del sindaco e dell’assessore Bellini alla Procura. Le accuse di Rete e ambientalisti per un abuso in via Isonzo. Il funzionario Lucio Catenaccio coinvolto nell’inchiesta sulla Coop Silvia II ha deciso di farsi da parte: un esempio di dignità.

