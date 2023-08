Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 4 agosto 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 4 agosto 2023

ACCADE OGGI

4 AGOSTO 1992

Industria, timidi segnali di ripresa ma il rilancio appare ancora lontano. Indagine sull’ultimo trimestre dell’Unione Industriale. Buoni i risultati nel settore alimentare e in quello chimico-farmaceutico. Ma la Cgil commenta: “La verità è una sola: in provincia di producono dieci disoccupati al giorno e gli occupati sono in bilico”.

FONDI / Attentato intimidatorio: bruciata l’auto del sindaco Rotunno. Forse un avvertimento della malavita. Il primo cittadino è da tempo impegnato contro gli speculatori che operano nel territorio con i soldi sporchi di mafia e camorra. Ma non si esclude la possibilità che possa trattarsi di un balordo locale.

FIUGGI / Montata la gabbia: comincia l’attesa per la cattura della pantera. In località Fontanelle. Gli esperti Tony Scarf e Domino sono convinti che la belva si nasconda nel bosco, li dove è stata piazzata l’ultima esca.

SAN VITTORE / Comune pignorato per 34 milioni. Per i mancati pagamenti dei mobili per uffici. Il sindaco Pirollo si difende: “Ci siamo rifiutati di pagare gli interessi al 25% che ci erano stati chiesti dalla ditta Valente”.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 4 agosto 2023.