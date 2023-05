Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 5 maggio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 5 maggio 2023

ACCADE OGGI

5 MAGGIO 1993

ALVITO / Fazio diventa governatore di Bankitalia. Ciampi governatore onorario. Nel segno della continuità. Il suo delfino prende il timone della Lira.

FROSINONE / Il bluff dei parcheggi. Maggioranza sempre più spaccata sul mega-impianto di viale Mazzini e su altri progetti. Il sindaco annuncia nuove aree, l’assessore lo smentisce. Lunghi: “Siamo in trattativa per la zona a valle del Genio civile”. Ruggiero: “Lì non si può, la Regione ha detto di no”.

CASSINO /In Comune sequestrati documenti

Lite mortale a Ceccano, la difesa insiste: “Non voleva ucciderlo”. Ieri la prima udienza per l’omicidio Uberti. Respinta la perizia presentata dall’avvocato dell’imputato, con cui veniva escluso il nesso di causalità tra il pugno e la morte del camionista. La sentenza prevista per venerdì.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 5 maggio 2023.