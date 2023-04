Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 7 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 7 aprile 2023

ACCADE OGGI

7 APRILE 1993

CASSINO / Speculazioni e Prg, salta la seduta. Dc-Psdi sembra cerchino dj evitare il confronto. Ancora una volta le assenze nelle file della maggioranza hanno mandato deserto il consiglio. Durissime le opposizioni.

LAVORO NERO / Un esercito di clandestini. Ispezionate seicento aziende: 3242 operai non sono retribuiti regolarmente. Allarme dei sindacati: “Occorrono controlli più severi”. Rispetto al primo trimestre del ’92, il fenomeno è salito del 15%. Vittime sono i giovani e gli immigrati. Edilizia e agricoltura sono i settori più a rischio.

LATINA / La discarica della discordia. Il management delle società che gestiscono l’impianto di Borgo Montello (64 ettari) replica alle accuse. Allarme dei sindacati: “Occorrono controlli più severi”. L’amministratore delegato ce l’ha con i mass media: “Tendono a criminalizzare”. Ogni giorno vengono scaricate settecento tonnellate di rifiuti solidi. Nessun canale di acque reflue nell’Astura.

S. ELIA / Sindaco a giudizio per l’assenza di un cartello di pericolo. Incidente per una buca non segnalata. Due anni fa un minorenne si ferì finendo in un fosso con il suo motorino. Riportò lievi ferite, ma il primo cittadino deve rispondere di quelle lesioni e protesta: “Mica devo controllare tutte le strade”.

