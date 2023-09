Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 8 settembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 8 settembre 2023

I TITOLI DEL

8 SETTEMBRE 1993

FROSINONE / Stop alle sbarre, appalti al via. A fine mese le “Ferrovie” bandiranno le gare per abolire i sei passaggi a livello nel quartiere dello Scalo. Il sindaco: “Espropri in ritardo ma i lavori partiranno lo stesso”. Anche lo stadio Casaleno, dopo quattordici anni dovrebbe essere finalmente ultimato. L’assessore Scaccia infatti assicura: “Nel prossimo campionato le squadre giocheranno nel nuovo impianto”.

LOTTIZZAZIONE D’ITRI-TORRETTA / Nuova Pretura nel mirino di mani pulite. Ingegnere capo sotto accusa. Interrogato il responsabile dell’ufficio tecnico sulla sparizione di elaborati; indagini partite dai palazzi D’Itri.

Mobilitazione a Sora contro l’Enel. Sindacati all’attacco: impedire la soppressione dell’agenzia. Convocati giornalisti e politici per annunciare azioni di lotta volte a bloccare il piano di ristrutturazione della rete.

FORMIA / Acqua a getto alternato. Manifestazione dei cittadini coi rubinetti a secco mentre in Prefettura si decideva. Fonte Mazzoccolo: rifornirsi a Gaeta solo di notte. Il summit davanti al Prefetto ha partorito una soluzione non certo nuova. Resta il problema delle tubature colabrodo. L’assessore Viola critico nei confronti di un esperimento “già visto e già fallito”. La protesta comunque non si placa.

FONDI / La Regione è ottimista, il Comune no: al Mof lavori sempre bloccati. Sul mercato il vincolo degli usi civici. L’impianto soggetto alla stessa disposizione che ha portato alla chiusura dei campeggi nella Piana. Ai problemi demaniali si aggiungono le accuse del sindaco che ipotizza una “regia occulta”.

Le prime pagine dei quotidiani pubblicati nelle edicole del Lazio venerdì 8 settembre 2023.