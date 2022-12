Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 9 dicembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 9 dicembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 9 dicembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – I titoli del 9 dicembre 1992]

PROVINCIA / Uno scandalo miliardario. Provincia sotto accusa per il raddoppio dei costi per la realizzazione di quattro scuole. L’assessore Eugenio Giovannini: “Nessuno ha rubato”. I lati oscuri: i ritardi ingiustificati nella nomina dei direttori dei lavori (ben dieci) e l’estensione sospetta dell’appalto.

POLIZIA / In rivolta il sindacato: “Personale mal utilizzato”. Minacciato il ricorso al Pretore del lavoro. Il Siulp ha chiesto un incontro con il capo della Polizia, Giuseppe Parisi. Nel mirino c’è il Questore, D’Ascoli: non consulterebbe nessuno per l’organizzazione del lavoro e lo straordinario.

SORA / Stop a negozio “selvaggio”. Sì da parte della commissione comunale al piano commerciale atteso da più di vent’anni. Il sindaco: “Subito in Consiglio per l’approvazione”. Troppe licenze rilasciate in assenza di regolamentazione. L’assessore Pescosolido: “Basta con gli ambulanti abusivi”.

CASSINO / emergenza-rifiuti scongiurata. Malgrado i sigilli apposti ai capannoni del Redimap. Ordinanza del sindaco per far continuare la raccolta, nonostante la ditta sia sotto inchiesta per inquinamento.

PUGILATO / Dilettanti in fiore. Sanremo ospita l’edizione numero 70 dei tricolori: per il Lazio due pesi medi. Di Maso e Ferrante alla conquista del titolo italiano. Il minturnese potrebbe scendere tra i superwelter. Liscapade, un maestro viterbese per il fighter di Ripi: “MI ricorda Monzon”.