Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 9 giugno 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 9 giugno 2023

ACCADE OGGI

9 GIUGNO 1993

Commissario a Colfelice. Nominato Mario Mori perché provveda ad ultimare l’impianto che smaltirà i rifiuti. Sofferta la scelta, molti no per paura della camorra. Per un errore burocratico mai insediati gli organi direttivi del Consorzio. Così ora sono paralizzate tutte le iniziative.

Sindacati mobilitati per la privatizzazione della Videocolor. Protocollo d’intesa firmato a Parigi. I rappresentati dei lavoratori verranno informati di ogni decisione in conseguenza della possibile vendita del gruppo multinazionale Thomson. Preoccupazione per eventuali tagli all’occupazione.

La “serrata” della festa. Ignorato da quasi tutti i commercianti di Frosinone l’invito a restare aperti la domenica. È poca la fiducia nel richiamo del giugno frusinate.

Provincia bunker per il maxi processo. Ieri prima udienza per lo scandalo dei cassonetti d’oro. Ottantatré gli imputati di cui otto sindaci. Quasi due ore per l’appello. Il palazzo circondato da ingenti forze dell’ordine.

Calcio. Migrazioni di fine stagione. Il re delle discariche ritorna in Ciociaria dopo un anno portando via dalla Tuscia l’allenatore. Deodati al Frosinone con Acori e nove giocatori. Rileverà una parte delle quote societarie di Coniglio. Con lui arrivano Galasso, Maurizi, Botti, Olevano, Bonfili e Maniero

I titoli dei quotidiani nelle edicole del Lazio venerdì 9 giugno 2023.