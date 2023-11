Le Provinciali da Gratta e Vinci con doppia sfida

Il doppio significato delle prossime Provinciali. Da non sottovalutare. La corsa interna al centrodestra di una Lega che vuole realizzare in Ciociaria il suo fortino nel momento del disarmo nel Lazio. E FdI che vuole la leadrship. La partita Comunale del capoluogo per difendere la stabilita. Che al di là delle scintille non può essere negata

L’errore di valutazione sta nello snobbare le elezioni Provinciali, ritenendo che siano una competizione tutta interna ai sindaci, agli amministratori ed ai Partiti. E siccome non sono coinvolti in maniera diretta i cittadini non ci sarebbe lo stesso valore di Politiche e Regionale. In realtà è vero l’esatto contrario: le Provinciali sono una tappa fondamentale per comprendere come stanno davvero gli equilibri sul territorio. In vista delle prossime Europee e delle altre sfide che verranno messe in campo.

Nel centro destra poi, si tratta di una doppia sfida. La prima è tra Lega e Fratelli d’Italia per conquistare definitivamente la leadership della coalizione. In un momento particolare: il Carroccio nel Lazio si sta sfaldando, a Viterbo il senatore Umberto Fusco ha salutato e s’è ripreso una serie di sindaci che l’avevano seguito nella lega solo perché c’era lui. Il suo non è un nomea caso: fu lui a dare una prima seria organizzazione al Partito in provincia di Frosinone quando si chiamava ancora Noi con Salvini perché stavamo troppo a sud della Padania.

Se n’è andato anche l’ex Capogruppo in Regione Angelo Tripodi, le indiscrezioni dicono che anche Pino Cangemi stia valutando il da farsi: il che ridurrebbe ad un solo Consigliere la pattuglia leghista alla Pisana. (Leggi qui: Forza Italia raddoppia: dopo Tripodi anche Tiero?).

Fortino Frosinone

Foto: Marco Carli © Imagoeconomica

La Lega ha la possibilità di ribadire la sua dimensione in provincia di Frosinone. Per la verità i numeri sono abbastanza chiari sul punto. Alle elezioni Regionali di febbraio scorso in Ciociaria la coalizione di centrodestra ha ottenuto Fratelli d’Italia 28,23%, Lega 12,31% e Forza Italia 10,43%. Alle politiche del 2022 le cose erano andate in maniera simile con un maggiore vantaggio per FdI che nella circoscrizione Lazio 2 (quella della provincia di Frosinone) prese il 33,10%, la Lega 10,67% e Forza Italia il 10,21%.

Le Provinciali sono utili per cristallizzare il dato e mettere a terra la forza elettorale ottenuta nei singoli Comuni, facendo massa critica su un ente di Secondo livello, specchio essenziale dei valori in campo. Ecco perché sia la Lega che FdI in queste ore stanno allestendo liste particolarmente competitive, con nomi di candidati “pesanti” dal punto di vista elettorale, in grado di intercettare il voto ponderato praticamente in quasi tutti i Comuni.

I nomi circolano da giorni. Fratelli d’Italia mette in campo il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore ed il sindaco di Patrica Lucio Fiordalisio. Troppo vicini geograficamente? Errore: saranno i big del Partito a dividere le forze e spingere su tutto il territorio. In lista ci sarà l’ex vicepresidente e consigliere ad Anagni Alessandro Cardinali di Anagni, spinto dal dirigente regionale e presidente Saf Fabio De Angelis. Ma ci sarà anche la consigliera uscente Stefania Furtivo. E Sergio Crescenzi, consigliere comunale di Frosinone per catalizzare i pesantissimi voti ponderati del Gruppo.

Corpo a corpo

Nicola Ottaviani ed Andrea Amata

Nomi altrettanto di peso nella Lega. In lista ci sarà la longa manus dell’onorevole Nicola Ottaviani e cioè il consigliere uscente Andrea Amata e l’ex presidente del Consiglio provinciale ed ora consigliere d’opposizione a Ferentino Luca Zaccari vicinissimo all’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli. Sarà una prova difficilissima per Zaccari che alle elezioni Provinciali scorse risultò il primo degli eletti della propria coalizione: l’amministrazione di Ferentino schiererà nel campo del Pd lo storico ex vicesindaco Luigi Vittori: uno che se si candida fa terra bruciata. Ciacciarelli metterà in lista anche un altro peso massimo: Lino Caschera di Sora che è stato ad un passo dal diventare presidente d’Aula. Ma anche Giuseppe Pizzuti di Aalatri che è riuscito a far eleggere la volta scorsa. Ora si aggiunge alla squadra il cassinate Benedetto Leone anche lui in area Ciacciarelli / Abbruzzese. E Marco Fiorini vicesindaco di Fiuggi.

Liste assolutamente importanti dunque. L’obiettivo non dichiarato è di eleggere un consigliere provinciale in più del proprio competitor. Proprio per il discorso della leadership di cui sopra. La Lega punta ad eleggerne almeno 3 tendente a 4. Stesso obiettivo per FdI. La differenza non sarà solo un fatto formale, ma sostanziale. E consentirà di dire a Roma che la Lega in Ciociaria resiste.

La sfida comunale

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

La seconda sfida che si gioca è al Comune di Frosinone. Il sindaco Riccardo Mastrangeli e la sua maggioranza dovranno essere così abili da non subire effetti politici e amministrativi sulla Giunta, dopo i risultati delle elezioni Provinciali.

Il prosieguo della consiliatura non è allo stato minimamente in discussione. Perché il non aver puntato ufficialmente su un paio di consiglieri comunali del capoluogo da far eleggere in Provincia con un accordo blindato tra Partiti e Gruppi consiliari, non rende affatto l’amministrazione immune da eventuali contraccolpi, tra qualche mese. Il lasciare, di fatto, tanti voti in libertà (specialmente quelli delle liste civiche), può determinare effetti imprevedibili ed alleanze interne al momento nemmeno ipotizzabili.

Anche perché i maldipancia nella maggioranza non sono terminati, tutt’altro.

Stanno solo sotto traccia e nemmeno tanto, visto che periodicamente ne affiora qualcuno e sono stati curati fino ad oggi con abbondanti dosi di Malox dalla farmacia Mastrangeli. Dopo le abbuffate natalizie e soprattutto dopo i risultati delle elezioni Provinciali, i maldipancia potrebbero trasformarsi in vere proprie coliche, difficili da curare solo dal punto di vista “farmacologico”.

La scelta a Frosinone di non puntare su nessuno in particolare da mandare in Provincia può anche essere comprensibile. Ma è tanto tanto rischiosa.

Stabilità da verificare

Dopo diciassette mesi di amministrazione i fatti dicono che il sindaco Riccardo Mastrangeli a Frosinone ha un quadro che al netto delle frizioni è comunque contraddistinto dalla stabilità. Sono mancati i voti in qualche occasione ma mai al punto da creare una crisi. In questo periodo, il consiglio comunale ha visto l’approvazione costante delle delibere all’ordine del giorno delle sedute ordinarie. Vero che il panorama politico cittadino non è privo di tensioni, specialmente nel dibattito su questioni divisive come le piste ciclabili e il percorso del Bus Rapid Transit che ha generato intense polemiche.

Non si può negare però che in questa consiliatura le delibere all’ordine del giorno siano state sempre approvate durante le sedute ordinarie. Un dato spesso trascurato: invece riflette una collaborazione e un accordo che contribuiscono alla stabilità amministrativa. Nonostante le tensioni nel centrodestra, il sindaco Riccardo Mastrangeli sembra aver adottato una strategia che sposta il confronto esclusivamente sul terreno amministrativo, lasciando il confronto politico fuori dall’Aula municipale. Questa mossa gli consente di utilizzare importanti “sponde” con le opposizioni in Consiglio, riducendo al minimo la discussione su possibili rimpasti di giunta o riassetto politico. La creazione di un nuovo gruppo, ipotesi precedentemente considerata, è al momento congelata, ma non esclusa. (Leggi qui).

Tuttavia, con l’imminente stagione elettorale, è difficile prevedere se questa stabilità si manterrà fino alle prossime elezioni chiave.