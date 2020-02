La linea rosa della Lega. E quella religiosa del sindaco

I telegrammi sulla politica cassinate. Vertice della Lega. Verso una girandola di nomine. Ci sarà una linea rosa-verde. Il sindaco Salera dal cardinale e dal governatore: ma senza assoluzione né benedizione.

“Un ingente sciame di api invase il Foro di Cassino”. ANNO CCVIII a.C. Tito Livio Libro XXVII.

Cassino, 2020 d.C. Uno sciame di api invade l’Aula consiliare.

Montecassino, 2020 d.C. Uno sciame di api invade l’Albaneta.

di Domenico Malatesta e Massimo Gentile

Cambiamenti sul Carroccio

L’onorevole Francesca Gerardi prova a rimettere in moto il… Carroccio. Sui territori la Lega non riesce ancora ad essere incisiva ed a sfruttare l’onda nazionale che vede il Capitano Matteo Salvini con il vento in poppa.

L’onorevole Francesca Gerardi

Il caso più emblematico è proprio quello di Cassino dove lo scorso il 26 maggio alle Europee la Lega stravince. Tanto che il commercialista Enzo Salera l’indomani mattina, a poche ore dallo scrutinio per le Comunali che lo incoronerà sindaco, per la prima e l’unica volta mise in dubbio la sua vittoria. “Se confermano anche solo una parte dei numeri che hanno fatto alle Europee non abbiamo speranze” disse sconsolato.

Ma quando alle ore 14 iniziò lo spoglio delle Comunali fu tutta un’altra musica. E la Lega di Cassino ha scoperto di non avere neanche la metà della Lega di Salvini.

In sette mesi il Partito ha peggiorato la sua situazione: l’attuale coordinatore di circolo Gianni Valente non ha dato quella marcia in più che ci si attendeva per un Carroccio rallentato dalle divisioni pre elettorali. Alle urne, la Lega ci era arrivata decimata: via il coordinatore provinciale Carmelo Palombo, il coordinatore comunale Ernesto Di Muccio, il capogruppo consiliare Robertino Marsella. Addirittura, dopo essere stati messi fuori dai giochi da Mario Abbruzzese andarono a sostenere il candidato sindaco Peppino Petrarcone.

Gianni Valente non ha fatto nulla per sanare quelle ferite e nulla per cercare di tenere uniti i “leghisti per caso” eletti in Consiglio Comunale: Franco Evangelista e Michelina Bevilacqua. I due consiglieri che si salutano solo quando non litigano: quindi quasi mai. E che viaggiano ognuno per la propria strada forse senza neanche sapere che appartengono allo stesso Partito. (leggi qui Il boomerang dei parcheggi a pagamento).

Gianni Valente

Anche per questo motivo Gianni Valente sarà sostituito. L’onorevole Francesca Gerardi ha avuto un incontro politico nel circolo di Pontecorvo giovedì pomeriggio. E poi un altro la sera. All’ordine del giorno la nomina di nuovi coordinatori e la sostituzioni di alcuni. Tra questi c’è Gianni Valente. Se n’era parlato venerdì scorso nella riunione avvenuta nella saletta riservata al piano superiore della Taverna di Cupido a Piedimonte San Germano.

I nomi verranno ufficializzati solo nelle prossime ore. Ambienti piuttosto informati assicurano che ci sarà una linea rosa decisa dall’onorevole Francesca Gerardi. Una linea nella quale il colore è solo un caso: le nuove coordinatrici ed i coordinatori sono stati scelti tutti per le loro caratteristiche politiche ed a prescindere dal genere di appartenenza.

Il sindaco dal Cardinale

Quattro chiacchiere con il Cardinale ed altrettante con il Governatore. Il sindaco di Cassino Enzo Salera non è andato a Roma né in cerca di assoluzioni né in cerca di benedizioni. Ha partecipato nella basilica di San Giovanni in Laterano alla Liturgia Eucaristica presieduta dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità.

Una funzione celebrata per la ricorrenza del 52mo anniversario della Fondazione della Comunità di Sant’Egidio.

Enzo Salera, l’ex ministro Andrea Riccardi, il governatore Nicola Zingaretti

Dopo il rito religioso il sindaco ha preso parte, come invitato, al successivo cocktail nei saloni dei ricevimenti del Laterano: presenti cardinali, vescovi e alti esponenti del Vaticano. Ma anche del Parlamento italiano. È qui che ha incontrato tra gli altri il presidente Nicola Zingaretti, il fondatore della Comunità nonché ex ministro Andrea Riccardi, l’ex leader dell’Udc Pierferdinando Casini.

Salera ha avuto uno scambio di vedute con Nicola Zingaretti. E ricevuto un messaggio da Gianni Letta e signora: i saluti da portare alla sorella Adriana Letta, portavoce della curia diocesana di Cassino.

Nelle settimane scorse Salera ha preso parte a cerimonie all’Ambasciata di Polonia a Roma su invito dell’Ambasciatrice Anna Maria Anders.