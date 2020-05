Lega – Fdi, l’accordo per Sora c’è ed è blindato

L'accordo nel centrodestra per individuare il candidato sindaco di Sora in maniera unitaria c'è. E c'è anche il nome. Ma formalmente dovrà uscire dal dibattito interno. Francesca Gerardi traccia la sintesi politica. I livelli regionali condividono. La componente Ciacciarelli? "Non esiste".

Tutto confermato: Lega e Fratelli d’Italia hanno un’intesa sulla candidatura unitaria del sindaco di Sora. Avallata dai livelli regionali. Che hanno accolto la linea tracciata dal coordinatore provinciale Francesca Gerardi. (leggi qui Lega – FdI, intesa sul nome per Sora: è Francesco Abbate).

E il dietrofront delle ore scorse? Nel Direttivo cittadino della Lega c’è stato un confronto intenso. (leggi qui Gomitate sul Carroccio a Sora: salta Abbate. Il round va a Ciacciarelli) All’esito del quale il coordinatore provinciale Francesca Gerardi ha preso atto. E indicato la rotta.

Onorevole, l’accordo per il candidato unitario nel centrodestra ve lo siete rimangiati o no?

La Lega non si rimangia nulla.

I dirigenti della Lega a Sora

Quindi l’accordo c’è.

Abbiamo il dovere di arrivare ad un candidato unitario.

Questo è un ‘auspicio’, un ‘accordo’ è un’altra cosa.

Diciamo allora che abbiamo costruito un’intesa politica con Fratelli d’Italia che ci porterà ad esprimere un candidato unitario come sindaco di Sora, individuato in accordo con l’alleato.

Un candidato della Lega

Diciamo che la Lega farà il primo nome ed il dibattito partirà da lì.

Tra i componenti del Diretivo della Lega di Sora c’è chi parla di “fantasiose ricostruzioni”.

L’accordo c’è: la Lega e Fratelli d’Italia vogliono arrivare ad una candidatura unitaria.

Dagli elementi in nostro possesso risulta che quell’intesa politica è stata benedetta ai massimi livelli regionali e non solo.

Basterebbe già la mia di benedizione. In ogni caso si, quell’intesa è stata oggetto di confronto a livelli superiori di quello provinciale. E approvata.

Qui si entra sul terreno scivoloso delle indiscrezioni: diciamo che Francesco Abbate è il candidato in pectore.

Il candidato sindaco sarà il risultato di un dibattito interno. In questo momento sono tutti candidati: è chiaro che se cerchiamo un accordo unitario, il nome dovrà essere il più aggregante possibile.

Luca Di Stefano

Il che esclude il capogruppo Luca Di Stefano…

E perché?

Perché le sue posizioni sul ruolo di Fratelli d’Italia, la sua chiusura ad un’alleanza elettorale con un Partito che per cinque anni ha governato la citta, i suoi frequenti scontri con il consigliere Bruni di FdI.

In politica tutto è possibile.

Allora è tra i papabili…

Luca Di Stefano ha un’intelligenza ed un acume politico che sono fuori dal comune. Ha svolto e svolge il suo mandato in maniera brillante e con fermezza. Nulla può essergli rimproverato. E nulla gli manca per poter aspirare a fare il sindaco di Sora. Però lui per primo ci ha posto il tema della divisività: i confronti in Consiglio Comunale tra lui e Fratelli d’Italia sono stati leali ma aspri. E questo, evidenzia Luca per primo, oggi crea un ostacolo. Luca però avrà un ruolo politico fondamentale: è il capo della delegazione che andrà a confrontarsi con gli alleati. E lui avrà un ruolo politico di spessore tra non molto.

In Provincia.

Avrà un ruolo di spessore a livello extra comunale.

Fratelli d’Italia ha già pronti due candidati.

Noi ne abbiamo almeno tre.

Uno degli scontro tra Luca Di Stefano e Massimiliano Bruni, al centro Lino caschera

Ma allora che intesa è?

Quella che porterà il centrodestra unito a Sora, con la Lega che farà per prima i nomi e raggiungerà una sintesi con Fratelli d’Italia.

Nel Direttivo cittadino si fa riferimento anche ad ambienti politici cittadini che ostacolano ogni forma di processo aggregativo nel centrodestra. A chi vi riferite?

Ad una parte del centrodestra che non vorrebbe l’accordo.

Dal momento che Forza Italia ha già dichiarato il suo appoggio, resta l’area di Caschera e Cambiamo: in altre parole la componente Ciacciarelli.

La Lega è una sola, non esistono correnti. Pertanto, non esiste alcuna corrente Cicciarelli.