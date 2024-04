L’Egato di Frosinone è commissariato: tutto a Lega

Il Governatore del Lazio Francesco Rocca ha nominato il commissario per la liquidazione dell'Egato di Frosinone. L'unico che aveva fatto in tempo a costituirsi. È il dottor Gianluca Lega.

Il Decreto porta la firma del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: è il numero T00053 del 28 marzo 2024 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ordinario n°27 di oggi. È l’atto con il quale la Regione nomina il dottor Gianluca Lega quale Commissario straordinario per le operazioni di liquidazione dell’Egato dei Rifiuti di Frosinone. È l’ente che era stato varato poche settimane prima delle Regionali 2022: il centrodestra sostenne che fosse solo una scialuppa sulla quale mettere in salvo Mauro Buschini che non si ricandidava.

Il Governatore Francesco Rocca ha effettuato la nomina del commissario ai sensi dell’ Articolo 2 della Legge Regionale 19 del 28 novembre 2023. Gianluca Lega resterà in carica fino alla conclusione delle procedure di liquidazione.

Un po’ di cavilli

Francesco Rocca

Andiamo a leggere le premesse ed a tradurre il loro significato dal burocratese. Il Decreto del presidente Rocca avviene in seguito alla Legge Regionale 16 novembre 2023, n° 19. In pratica? È quella che ha abrogato tutti gli Egato dei Rifiuti. Erano stati previsti dalla Legge 25 luglio 2022 n° 14. Cioè? Quella che istituiva delle autorità (gli Egato appunto) che avevano il compito di razionalizzare la raccolta dei rifiuti sul territorio provinciale; sostituire, poco alla volta, tutti i singoli appalti comunali con un unico appaltone valido per tutti i Comuni della provincia, con l’intento di abbattere i costi.

Gli Egato non tenevano conto di un’evidenza. In provincia di Frosinone ci sono Comuni che stanno talmente avanti nel settore da essere pronti ad applicare la tariffa puntuale. Cos’è? Si porta la spazzatura usando una tessera magnetica: tanto butti e tanto paghi, tanto ricicli e tanto hai di sconto. Per contro ci sono comuni che hanno appena cominciato con la raccolta differenziata e stanno poco dopo l’anno zero.

L’Articolo 2 della Legge Regionale 19/2023 prevede la nomina con decreto del Presidente di un Commissario straordinario incaricato per le operazioni di liquidazione degli Enti di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale (Egato), costituiti ai sensi della Legge 14/2022;

La missione di Lega

L’assemblea dei sindaci che elesse Buschini presidente dell’Egato di Friosinone

In base al decreto Rocca, il Commissario dell’Egato dovrà adottare quanto previsto a pagina 33 del Bollettino Ufficiale. E cioè “tutte le misure di liquidazione sotto la propria responsabilità, rispettando rigorosamente la legge in vigore riguardo alla forma giuridica nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell’Ente in questione e, di conseguenza alla sua dismissione.

Provvederà alla redazione del bilancio iniziale di liquidazione rappresentato dal rendiconto del Presidente e degli amministratori dell’Egato di Frosinone. Poi alla ricognizione del personale in servizio. Non potrà procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti;

Effettuerà l’accertamento dei debiti/crediti finanziari, tributari e degli oneri per eventuali controversie giudiziarie; la comparazione dei debiti complessivi dell’Ente con il presumibile ricavo dalla liquidazione del patrimonio dello stesso. Si occuperà dell’estinzione dei debiti nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell’Ente, nel rispetto del principio della par conditio creditorum. Svolgerà ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi con la soppressione dell’Ente, redazione, approvazione e deposito del bilancio di chiusura;

La durata dell’incarico commissariale del dottor Gianluca Lega non potrà superare i due anni, salvo motivato rinnovo per pari periodo.

Fine della fiera

Ad agosto del 2023 il dottor Lega era stato nominato membro effettivo del collegio sindacale della società Lazio Innova, società in house della Regione Lazio, partecipata anche dalla Camera di Commercio di Roma. È la società che gestisce i fondi di capitale di rischio finanziati attraverso risorse regionali, nazionali e europee.

Per un periodo si era pensato di nominare commissari i presidenti di Regione. In un lungo confronto, Luca Di Stefano presidente della Provincia di Frosinone, ha detto ‘no grazie‘ al governatore. Lo ha fatto spiegando che le incombenze di un presidente di Provincia già si sommano a quelle di un sindaco di grande città. Quindi, meglio sarebbe stato indicare un professionista che pensasse solo alla specifica mission della liquidazione

Con la nomina di Gianluca Lega a Commissario liquidatore dell’Egato di Frosinone, la Regione mette definitivamente la parola fine ad uno degli Enti di Governo di ambito territoriale più discussi e tormentati del Lazio, che ha reso incandescente la polemica politica tra centrodestra e centrosinistra. Tanto che subito dopo l’elezione di Mauro Buschini a presidente dell’Egato di Frosinone, l’allora reggente Daniele Leodori sospese la convocazione delle assemblee nelle altre province del Lazio. E stabilì che a decidere sul futuro degli Enti sarebbe stato chi avesse vinto le elezioni regionali. Com’è finita è ormai storia.