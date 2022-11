Leodori: “Verso il voto al 12 febbraio con una coalizione ampia”

Leodori conferma l'ipotesi del 12 e 13 febbraio per le elezioni Regionali. La firma dopo il necessario confronto con Prefetto e Interno. Il nodo della coalizione: "Il Pd sta lavorando per allargarla”

La data potrebbe essere domenica 12 febbraio 2023 ma anche il successivo lunedì 13. È su quei due giorni che è stata individuata una sintesi per le elezioni con cui rinnovare il Consiglio Regionale del Lazio ed eleggere il nuovo presidente. «Firmerò il decreto dopo aver contattato sia la Prefettura di Roma che il ministero dell’Interno per concludere tutte le procedure necessarie all’indizione delle elezioni»: lo ha detto il presidente vicario della Regione Daniele Leodori.

È lui a guidare la Regione da quando Nicola Zingaretti ha lasciato per trasferirsi in maniera definitiva a Montecitorio. Se dovesse essere confermata la data a metà febbraio, il Lazio voterebbe con un mese di anticipo sulla scadenza naturale.

Una coalizione ampia

Alessio D’Amato

Ritenuto da molti l’erede naturale di Nicola Zingaretti, il presidente vicario Daniele Leodori aveva dato la sua disponibilità a partecipare alle Primarie; lo stesso aveva fatto il suo collega assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Ma di fronte allo stallo nel centrosinistra, al rifiuto del Movimento 5 Stelle di rimanere nell’alleanza, al gelo di Azione ed Italia Viva, Daniele Leodori aveva ritirato la sua disponibilità. «Se c’è il campo largo io ci sono, altrimenti non sono disponibile» aveva messo in chiaro.

Il campo largo ancora non c’è. Nel frattempo il Pd si è affidato ad Alessio D’Amato per verificare la possibilità di ripetere il Modello Lazio, costruito proprio da Daniele Leodori con il coordinatore della maggioranza Mauro Buschini dando vita alla più ampia coalizione progressista dai tempi dell’Ulivo.

«Il Pd sta lavorando per costruire una coalizione la più ampia possibile. Mi sembra un obiettivo strategico importantissimo da perseguire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Questo per provare a confermare il più possibile la coalizione che sta governando la Regione Lazio» ha detto Daniele Leodori.

L’ipotesi delle Primarie è ancora in piedi. Una parte del Pd le vorrebbe con un solo candidato. Leodori taglia corto: «deciderà la coalizione in base alle forze politiche che siederanno al tavolo. Più che dalle forme e dai nomi io partirei dal perimetro della coalizione. Il Partito democratico ha fatto una proposta unitaria per la candidatura del presidente, naturalmente poi il perimetro della coalizione deciderà come meglio individuare ed eventualmente confermare questa proposta».