Letta avverte il Pd. “Non facciamo i fighetti”

Sabato pomeriggio sarà una partita a dir poco speciale per l’attaccante giallazzurro Luca Garritano. Cresciuto a due passi dallo stadio dei rossoblu, grande tifoso dei silani persino in Serie D, non è riuscito però ad essere profeta in patria. Un anno fa comunque è stato decisivo a distanza per la salvezza dei calabresi segnando il gol vittoria del Chievo contro il Pescara. Il tecnico Fabio Grosso confida nelle sue qualità per tornare alla vittoria.