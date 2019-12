L’Italia politica si riscopre bipolare

Da una parte la Destra egemonizzata dalla Lega di Matteo Salvini e da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Dall’altra la Sinistra di un Partito Democratico in cerca di identità e del fenomeno incontrollabile delle Sardine.

Beppe Grillo che loda la Sardine, definendo il loro linguaggio “igienico sanitario”. Gianluigi Paragone che silura Luigi Di Maio, capo politico del Movimento Cinque Stelle, dicendo addirittura che fa tenerezza. Roberto Fico che parla apertanente della possibilità di un dialogo con il Pd ‘partendo dai territori‘. Italia Viva di Matteo Renzi che sulla prescrizione vota come il centrodestra. Un Natale da fuochi artificiali nella coalizione giallorossa che sostiene il Governo.

Luigi Di Maio

Si sta per chiudere l’anno più brutto del Movimento Cinque Stelle. Dopo l’autentico trionfo alle politiche del 4 marzo 2018 c’è stato il dimezzamento dei voti alle Europee e poi la disfatta alle Regionali in Umbria.

Nel frattempo il Governo è cambiato, anche se alla guida c’è sempre Giuseppe Conte. Ma sono le Sardine il vero fenomeno politico e mediatico del 2019. Sono di sinistra ma non sventolano bandiere, riempiono le piazze ma non chiedono poltrone. Hanno come unico obiettivo quello di fermare l’avanzata politica di un centrodestra a marca leghista, trainato da Matteo Salvini con il sostegno indispensabile di Giorgia Meloni.

Troppo presto per dire quale sarà il futuro politico delle Sardine (se ce ne sarà uno). Il Pd le guarda con affetto, ma sa di non poter forzare la mano perché altrimenti la distanza diventerebbe impossibile da colmare. Il Movimento Cinque Stelle è troppo preso dalla volontà di resistere nel Palazzo per rendersi conto di aver perso il contatto con quel pezzo di società che aveva riposto tanta fiducia in loro.

È finita un’epoca politica e se n’è aperta un’altra, che sembra tornata all’impostazione bipolare. Da una parte la Destra di Lega e Fratelli d’Italia, dall’altra la sinistra del Pd e delle Sardine.