Lo scandalo è che ancora ci scandalizziamo della Rai

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. Non è la Rai ad essere scandalosa. Ma chi se ne scandalizza. Perché fino ad oggi non ha visto la realtà

È la memoria l’elemento centrale: non dei computer ma nelle nostre teste. I ritmi di oggi, velocissimi, ci bombardano di informazioni. Ci saturano di notizie. E ricordiamo sempre meno. Quello che viene detto al mattino non è più vero la sera. E l’indomani è già dimenticato.

Solo così possiamo capire la polemica innescata il primo maggio dall’intervento del cantante Fedez in diretta sulla Rai.

Oggi tutti a scandalizzarsi, a denunciare la Rai lottizzata, arretrata. Nessuno a ricordare che la Rai è così da sempre: dove, con la scusa di garantire gli equilibri, è stata suddivisa in aree di influenza. Da sempre: una rete al Governo, una rete al Partito più importante, una rete alla sinistra o all’opposizione più importante.

Dove un tale Enzo Biagi venne messo fuori da direttore del Tg1 quando provarono a tirarlo per la giacca da Palazzo Chigi e lui rispose “Fanfani è un fesso come gli altri”. O sempre Biagi, in epoca più recente e questa volta in compagnia di Michele Santoro, finirono in esilio ad opera dell’editto bulgaro pronunciato da Berlusconi.

La Rai è questa: da sempre

Fedez

La Rai è questo e non cambierà. Cambieranno quelli che la governano, in base a come le elezioni cambieranno l’orizzonte della politica. Ma non cambierà il metodo.

Certo, al timone della Tv di Stato, non ci sono dei geni se pensano di criticare sui social un signore che ne è il padrone incontrastato e con la sua capacità di gestirli, manovrarli, manovrare l’opinione che ne deriva, ha costruito un impero economico nazionale.

Se proprio vogliamo criticare Fedez facciamolo su elementi concreti. Il primo Maggio, una parolina sui riders, su Stellantis venduta ai francesi, sui lavoratori Amazon che fanno pipì nella bottiglietta perché non possono lasciare il posto, si poteva dire.

Ma tanto domani avremo dimenticato tutto. E avanti cn un altra polemica.

Senza Ricevuta di Ritorno.