Lo strano asse Calenda-Renzi e la pazienza infinita (per ora) di Zingaretti

I leader di Azione e Italia Viva pronti ad allearsi in Puglia contro il candidato del Pd Michele Emiliano. Il segretario nazionale dei Dem sempre più convinto che occorre rivoluzionare il partito e il centrosinistra.

“Carlo Calenda con Azione e Più Europa condividono la decisione di Matteo Renzi che ha annunciato la presentazione in Puglia di un candidato alternativo a Michele Emiliano. Il leader di Italia Viva ne ha parlato in tv, a L’Aria che Tira su La7. A stretto giro, via social, sono arriva il sostegno di Calenda e Benedetto Della Vedova”. Il lancio dell’AdnKronos fa sobbalzare Nicola Zingaretti, segretario del Pd.

Che continua a leggere: “Un tweet che viene condiviso dal segretario di Più Europa, Della Vedova: “Concordo con Carlo Calenda che concorda con Matteo Renzi: in Puglia – e non solo – alternativa a sovranisti e populisti“, scrive su twitter.

“Bene Matteo Renzi. Troviamo un candidato da sostenere insieme in Puglia contro Emiliano e il centrodestra anche con Più Europa. Adelante”, scrive Calenda.

Matteo Renzi e Carlo Calenda se ne sono dette di tutti i colori sempre, sia quando erano insieme nel Partito Democratico, sia dopo che ne sono usciti entrambi. La loro presa di posizione ha ulteriormente convinto Nicola Zingaretti che c’è la necessità di un Partito completamente nuovo e di una coalizione diversa. Di centrosinistra certo, ma diversa.

Carlo Calenda non fa parte della maggioranza e quindi può effettivamente assumere tutte le decisioni che vuole. Matteo Renzi è uno dei “padri” di questa maggioranza. Ma dove si vuole arrivare? Possibile che non passi una sola mezza giornata senza che Luigi Di Maio attacchi Matteo Renzi o quest’ultimo si scagli contro Giuseppe Conte o il Partito Democratico.

Le regionali in Puglia non sono dietro l’angolo. La volontà politica è quella di creare dei “distinguo” sempre e comunque. Fino a quando Nicola Zingaretti troverà la pazienza per non ribaltare il tavolo?