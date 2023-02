Lo svincolo del Giglio verso Pensare Democratico

Tecnicamente, presso la sede frusinate del Consorzio industriale del Lazio, si è svolta la riunione sulla realizzazione della nuova uscita del Giglio di Veroli lungo la superstrada Sora-Ferentino. Politicamente, alla volta delle Elezioni Regionali 2023, è partito il dialogo dell’Amministrazione Cretaro per la corrente maggioritaria provinciale del Pd

Sono state uno Stress Test. Le Elezioni Politiche di settembre 2022 hanno messo sotto pressione la maggioranza che governa Veroli. Al suo interno ci sono le due sensibilità del Partito Democratico e ci sono anche i centristi di Renzi e Calenda. Le direzioni dei due Partiti sul piano nazionale stavolta sono state opposte. A riportare il sereno sono le Regionali 2023: mettono d’accordo l’intera Amministrazione del sindaco Simone Cretaro. perché le correnti Pd ed il Terzo Polo sono tutti a sostegno di Alessio D’Amato candidato dal Centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio.

Sarà un test ma di tipo diverso. Veroli si conterà in vista degli scenari che tra un anno la porteranno alle Comunali. Sono scenari da definire in larga parte. Il sindaco Cretaro è giunto al limite dei due mandati consecutivi e passerà la mano. Ma le grandi manovre di attestamento sulle posizioni sono già cominciate.

Va letto anche così l’incontro avvenuto nelle ore scorse presso la sede di Frosinone del Consorzio Industriale del Lazio. Per un appuntamento che era tecnico solo a volerlo guardare in maniera superficiale.

L’incontro ufficiale e quello non

Francesco De Angelis

L’Amministrazione di Veroli ha imboccato una svolta che per queste Regionali la farà passare decisamente verso Pensare Democratico: la corrente maggioritaria provinciale del Pd, guidata da Sara Battisti e Francesco De Angelis, che è presidente del Consorzio Industriale del Lazio.

Galeotto è stato l’annuncio dello svincolo superstradale che il Consorzio realizzerà al Giglio: una delle dieci frazioni del Comune più esteso della provincia di Frosinone, nonché tra i dieci più popolosi.

Alle Regionali 2023 Pensare Democratico scenderà in campo con un tridente – la capolista del Pd Sara Battisti, Andrea Querqui e Libero Mazzaroppi – all’interno della lista ciociara del Pd. Sarà sfida nella sfida, decisiva per i rapporti di forza, con il tridente di Base Riformista: Antonio Pompeo, Alessandra Cecilia e Annalisa Paliotta. (Leggi qui De Angelis come Morandi: «Pensare Democratico, apri tutte le porte» e poi qui Pompeo: «Per una Regione che sia Casa delle Province»).

E l’amministrazione comunale di Veroli dovrà decidere chi sostenere all’interno dei due tridenti. Come far pesare i propri voti in chiave Regionale. Consapevole che quel posizionamento sul voto di febbraio 2023 avrà conseguenze sulle scelte e sulle alleanze in vista del voto di primavera 2024.

Lo svincolo del Giglio

Il rendering dello svincolo al Giglio di Veroli

Nella sede frusinate del Consorzio industriale del Lazio, alla presenza del presidente Francesco De Angelis, non c’è sentito soltanto l’annuncio di una nuova opera già di per sé importante: verrà rifatto lo svincolo del Giglio, atteso da anni lungo la superstrada Sora-Ferentino.

Serve perché nei fatti l’attuale svincolo ha visto crescere tutt’intorno la frazione: si crea un imbuto tra il traffico del centro e quello da e per la Superstrada. Il nuovo svincolo nascerà in corrispondenza dell’incrocio per Ripi-Torrice. «L’inizio dei lavori – hanno annunciato stamattina – è fissato entro la fine dell’anno». Il responsabile del procedimento è l’architetto Domenico Montoni, il progettista è il collega Mauro Ciotoli.

Tecnicamente è stato quello: il lancio della tanto invocata opera da un milione, uno dei cinquanta stanziati dal Consorzio fino al 2027 per le infrastrutture, investendo i fondi del Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio. «Un’opera necessaria – si è accentuato nell’occasione – per risolvere l’annoso problema del traffico in un centro abitato dove insiste l’uscita della superstrada e dove ogni giorno transitano centinaia di mezzi, oggi costretti in una sorta di imbuto».

L’imbuto politico

La Giunta comunale di Veroli

In una sorta di svincolo, politicamente, si incanala ora l’Amministrazione retta da Cretaro e rappresentata nell’occasione anche da Augusto Simonelli: oggi assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, domani uno dei potenziali candidati a sindaco per la successione dell’attuale primo cittadino.

Ormai a undici giorni dalle Regionali, di fatto, l’Amministrazione Cretaro prende lo svincolo per il Giglio di Veroli alla volta di Pensare Democratico. C’è la sintonia politica: i voti si divideranno tra i due tridenti ma non in parti uguali; i più sosterranno l’area De Angelis. Le Comunali del prossimo anno, tra le spaccature in maggioranza tra Pd e Azione-Italia Viva nonché tra le stesse correnti del Partito Democratico, saranno un altro paio di maniche da rimboccare dopo le imminenti Regionali. (Leggi qui Il grande Risiko delle elezioni a Veroli).

«Per tutta la provincia»

Francesco De Angelis, presidente del Consorzio industriale del Lazio e leader di Pensare Democratico

«Un’opera importante – commenta il presidente del Consorzio De Angelis – su cui possiamo contare grazie al sostegno della Regione Lazio. Ci consentirà di creare le giuste condizioni affinché le attività produttive siano più appetibili e più competitive. Servirà per snellire un tratto di strada che rappresenta un problema per i residenti e per quanti ogni giorno transitano per Giglio di Veroli».

Chiaro che non sia esclusivamente a favore del Comune ernico: «Con quest’opera – accentua De Angelis – andiamo a risolvere un problema che riguarda in maniera specifica la città di Veroli, ma che nell’insieme interessa l’intera provincia di Frosinone».

«Fatti, non parole»

Simone Cretaro tra Germano Caperna (Terzo Polo) e Antonio Pompeo (PD- Base Riformista)

Il sindaco Simone Cretaro, “pensando” Democratico, ha riconosciuto e celebrato il merito: «Finalmente vediamo una progettualità concreta che ci darà la possibilità di lavorare insieme per arrivare, nel giro di poco tempo, alla realizzazione di quest’opera e di conseguenza alla risoluzione di una problematica che da anni condiziona viale Giglio e l’uscita della superstrada».

L’assessore Augusto Simonelli pensa” altrettanto Democratico: «Si tratta di un lavoro particolarmente importante, perché parliamo di una bretella che risolve, nella contrada del Giglio, l’attuale difficoltà al deflusso dei mezzi provenienti dallo svincolo della superstrada. È un’altra opera che possiamo sintetizzare con una frase che mi piace molto citare, ovvero che si tratta di fatti e non di parole».